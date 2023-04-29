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"Місць в літаку не вистачить на усіх". Тихановська звернулася до силовиків Лукашенка

29 квітня, 2023 субота
17:00
Світ Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції, екскандидатка в президенти Республіки Білорусь Світлана Тихановська відреагувала на побиття ув'язненого у колонії теж кандидата в президенти на виборах 2020 року Віктора Бабарико

Політикиня закликала провідних посадовців білоруської пенітенціарної та правоохоронної системи подумати про своє майбутнє. Відповідне звернення з'явилося на її оційному YouTube-каналі.

"Зрозумійте, за будь-якої зміни ситуації Лукашенко рятуватиме тільки себе. Коли настане час відповідати, кожен, хто зараз його оточує, виявиться сам по собі", - зазначила вона.

"Сам по собі буде Олег Маткін (начальник департамента виконання покарань МВС Білорусь, - ред.), на якого Лукашенко звалить всю повноту відповідальності за нелюдські умови, в яких утримувалися політв'язні. Сам по собі буде Андрій Швед (генпрокурор РБ, - ред.), який розплачуватиметься за всі звинувачення та присуджені терміни. Сам по собі буде Дмитро Гора (голова слідчого комітету Республіки Білорусь, - ред.), коли усі ці розслідування справедливо назвуть сфабрикованими. Сам по собі буде Іван Кубраков (білоруський міністр внутрішніх справ, - ред.), адже за багаторазове перевищення повноважень, тортури і смерті звичайних громадян, що відбулися в їх результаті, хтось повинен буде відповісти", - пояснила Світлана Тихановська.

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"Зміни все одно відбудуться, але місць у літаку не вистачить на всіх", - наголосила опозиціонерка.

Тихановська закликала перелічених нею силовиків подбати про себе й виходити на зв'язок з опозицією.

"Тільки ви самі можете допомогти собі. Починайте це робити зараз. Виходьте із нами на зв'язок. Діліться інформацією. Зробіть це не лише заради свого майбутнього, а й задля того, щоб залишатися людиною", - підсумувала Тихановська.

  • Нагадаємо, за даними джерел, Бабарико жорстоко побили у ніч на 25 квітня.
  • Чоловік Світлани Тихановської, знятий режимом Лукашенка з виборів-2020 ще на стадії реєстрації кандидата в президенти Сергій Тихановський, як і багато інших білоруських опозиціонерів, теж перебуває за ґратами. Інколи з ним відсутній зв'язок протягом кількох днів.
  • За даними нелегального білоруського правозахисного центру "Весна", загальна кількість політв'язнів наразі складає у Білорусі понад півтори тисячі осіб.
Білорусь
Олександр Лукашенко
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