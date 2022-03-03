Міжнародна федерація котів запровадила обмеження проти російських котів через повномасштабний напад РФ на Україну

Про це Федерація повідомила у фейсбуці.



"Виконавча рада Міжнародної федерації котів - FIFe - шокована й жахнута тим, що армія РФ вторглася в Україну та розпочала війну. Багато невинних людей загинуло, набагато більше поранено, а сотні тисяч українців змушені покинути свої домівки, щоб врятувати своє життя. Ми всі можемо бути свідками руйнувань і хаосу, викликаних цим безпрецедентним актом агресії", - ідеться в заяві.



У федерації зазначили, що в таких складних умовах багато господарів намагаються подбати про своїх котів, а також висловили радість через підтримку українських селекціонерів з боку Польщі, Словаччини й Молдови.



"Правління FIFe також вирішило виділити частину свого бюджету на підтримку тваринників та любителів котів в Україні, які страждають через нинішню ситуацію", - зауважили у FIFe.



Федерація проконсультується з представником FIFe Української фелінологічної спілки (UFU), а також із учасниками FIFe в сусідніх із Україною країнах щодо того, як це найкраще зробити.



"Ми сподіваємося заради наших українських друзів, що ця жахлива ситуація триватиме не довго, та бажаємо їм багато мужності й удачі!", - наголосили у Міжнародній федерації котів.



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