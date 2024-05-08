Попри санкції за два роки війни РФ придбала військове авіаційне обладнання майже на $500 млн, - ліберальне росЗМІ

Про це повідомляє опозиційне російське видання The Moscow Times.

Аналітики проаналізували дані російської митної статистики. За їхніми словами, подібні угоди розпочалися ще у 2021 році, і за останні три роки їхня загальна сума перевищила $900 млн.

Зазначається, що "Іркут", який минулого літа перейменувався на "Яковлєв", входить до Об'єднаної авіабудівної корпорації "Ростеха" і випускає багатоцільові винищувачі Су-30 та навчально-бойові літаки Як-130, а також цивільні лайнери SSJ-100, МС-21, Ту -214, Іл-96, Іл-114. Заводи виробника розташовані в Іркутську, Воронежі та Ульяновську.

Головний військовий літак підприємства – винищувач Су-30 – активно використовується на війні з Україною. За даними Military Balance, до 2024 року Росія мала 124 винищувачі Су-30 різних модифікацій. За підрахунками Oryx, на початок 2024 року Росія втратила в Україні 11 літаків такого типу, а всього з початку війни втратила понад 70 військових літаків.

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Зазначається, що пік закупівель "Іркута" власного військового обладнання за кордоном, що було поставлене туди раніше, припав на 2021 рік, коли на ці цілі витратили $581 млн. У 2022 році імпорт склав $322,3 млн, у 2023 році - $95,1 млн.

Експерти розповідають, що в основному поверталися комплектуючі, які використовуються при виробництві військової авіації, — радіолокаційна апаратура та програмовані контролери. Конкретні назви більшості товарів приховані, у деклараціях вони фігурують як "обладнання військового призначення".

Крім "Іркута", військове обладнання за кордоном у 2021–2023 роках викуповували "НУО Машинобудування", що виготовляє ракети, та "НВП "Автоматизовані вимірювальні комплекси", що виготовляє вимірювальне обладнання та системи навігації, кожне імпортувало обладнання на $25 млн. Всього з 2021 року на подібні операції було витрачено трохи більше мільярда доларів, зазначили у виданні.

Аналітики кажуть, що продавцями в них виступали країни Азії та Африки, які раніше активно купували озброєння в Росії: Бангладеш ($352 млн), Алжир ($255 млн), М'янма ($150 млн), В'єтнам ($63 млн), Лаос ($89 млн) та Малайзія ($14 млн).