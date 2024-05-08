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Війна з Росією: хроніка
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Попри санкції за два роки війни РФ придбала військове авіаційне обладнання майже на $500 млн, - ліберальне росЗМІ

8 травня, 2024 середа
05:40
Економіка СУ-30
Зміст

Російський виробник літаків "Іркут" у 2022–2023 роках придбав у своїх закордонних партнерів обладнання військового призначення майже на пів мільярда доларів

Про це повідомляє опозиційне російське видання The Moscow Times.

Аналітики проаналізували дані російської митної статистики. За їхніми словами, подібні угоди розпочалися ще у 2021 році, і за останні три роки їхня загальна сума перевищила $900 млн. 

Зазначається, що "Іркут", який минулого літа перейменувався на "Яковлєв", входить до Об'єднаної авіабудівної корпорації "Ростеха" і випускає багатоцільові винищувачі Су-30 та навчально-бойові літаки Як-130, а також цивільні лайнери SSJ-100, МС-21, Ту -214, Іл-96, Іл-114. Заводи виробника розташовані в Іркутську, Воронежі та Ульяновську.

Головний військовий літак підприємства – винищувач Су-30 – активно використовується на війні з Україною. За даними Military Balance, до 2024 року Росія мала 124 винищувачі Су-30 різних модифікацій. За підрахунками Oryx, на початок 2024 року Росія втратила в Україні 11 літаків такого типу, а всього з початку війни втратила понад 70 військових літаків.

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Зазначається, що пік закупівель "Іркута" власного військового обладнання за кордоном, що було поставлене туди раніше, припав на 2021 рік, коли на ці цілі витратили $581 млн. У 2022 році імпорт склав $322,3 млн, у 2023 році - $95,1 млн.

Експерти розповідають, що в основному поверталися комплектуючі, які використовуються при виробництві військової авіації, — радіолокаційна апаратура та програмовані контролери. Конкретні назви більшості товарів приховані, у деклараціях вони фігурують як "обладнання військового призначення".

Крім "Іркута", військове обладнання за кордоном у 2021–2023 роках викуповували "НУО Машинобудування", що виготовляє ракети, та "НВП "Автоматизовані вимірювальні комплекси", що виготовляє вимірювальне обладнання та системи навігації, кожне імпортувало обладнання на $25 млн. Всього з 2021 року на подібні операції було витрачено трохи більше мільярда доларів, зазначили у виданні.

Аналітики кажуть, що продавцями в них виступали країни Азії та Африки, які раніше активно купували озброєння в Росії: Бангладеш ($352 млн), Алжир ($255 млн), М'янма ($150 млн), В'єтнам ($63 млн), Лаос ($89 млн) та Малайзія ($14 млн).

  • Сполучені Штати Америки хочуть припинити процес постачання з Китаю до РФ електроніки та інших компонентів, які росіяни можуть використовувати у сфері військово-промислової бази.
Теги:
Світ
Росія
зброя
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Авіація
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