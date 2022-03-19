"Моє серце горить за Україну": депутат парламенту Латвії зі зброєю в руках захищає нашу країну
Депутат Сейму Латвії Юріс Юрашс свідомо склав свій мандант, щоб приїхати в Україну і вступити в лави ЗСУ
Військовий журналіст Сергій Лойко опублікував відео, де Юріс Юрашс у формі українського військового розповідає, чому вирішив приїхати і воювати за Україну, передає "Еспресо. TV".
"Моє серце горить за Україну! Я хочу разом з хлопцями плечем до плеча боротися і відстоювати незалежність України. Це насправді не війна України з Росією, це війна всього цивілізованого світу проти агресора і окупанта. Я хочу сказати, щоб всі ми були єдині і разом могли докласти всі необхідні зусилля для того, щоб друг другу допомогати. Я надіюся, що та допомога, яка приходила зі всього цивілізованого світу, вона буде надходити й наділ і разом нам вдасться в короткі терміни перемогти окупанта", - сказав Юріс Юрашс.
Також латвійський депутат порадив окупантам чим швидше забиратися з України і "дати можливість незалежній демократичній державі самій вирішувати, якою дорогою йти і як жити".
- Нагадаємо, латвійський депутат склав мандат і хоче стати добровольцем в Україні
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