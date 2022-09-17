"Могло бути й гірше": Нобелівський лауреат оцінив, як війна вплинула на українську економіку.
Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман заявив, що фінансова підтримка України в умовах російської агресії не менш важлива, ніж військова
Про це Кругман написав у колонці для New York Times.
На думку американського науковця, який отримав Нобелівську премію з економіки 2008 року, українська влада зуміла приборкати наслідки війни для економіки, але головне, що рятує Україну, - що вона не самотня.
Він підкреслив, що на початку війни не лише російська армія була набагато більшою за українську, але й економіка РФ виглядала потужнішою. Проте економіки західних країн набагато більші російської - ВВП однієї лише Великої Британії майже вдвічі більший за російський.
За словами Кругмана, падіння ВВП Україна на 37% величезне, але його було слід очікувати, враховуючи масштаби руйнувань, окупацію п'ятої частини території країни та блокаду головного маршруту її експорту - морських портів.
Водночас нобелівський лауреат вважає, що інфляція у 24% є цілком помірною. Війна вимагає різкого підвищення бюджетних видатків, жодна держава не може покрити їх за рахунок податків, тому залишається фінансувати їх за допомогою запозичень та грошової емісії.
"Нормально і навіть прийнятно бачити значну інфляцію у воєнні часи. У Великій Британії та США під час Першої світової війни інфляція була на рівні сьогоднішньої української, хоча на їхню територію тоді ніхто не вдирався. Приблизно така ж інфляція була у північних штатах США під час Громадянської війни, проте на рабовласницькому Півдні - на порядок вище, понад 200%", - написав Кругман.
Він додав, що усі знають, як вплинули на перебіг війни постачання західних озброєнь. Але західна економічна допомога, хоч і привертає менше уваги, не менш важлива.
"Якщо приплив грошей буде недостатнім, а деякі європейські країни все ще не видали більшу частину обіцяного, то українська економіка потрапить у кризу", - попередив науковець.
Він підсумував, що на Заході є школа зовнішньополітичної думки, яка вважає, що Україна приречена, а тому й військова та фінансова допомога їй безглузда. Проте перемога ЗСУ на Харківщині важлива ще й тим, що розбиває аргументи цієї школи та допомагає Україні заручитися стабільним потоком як зброї, так і грошей.
- 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що падіння ВВП у 2022 році очікується щонайменше на 35%.
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