Про це Кругман написав у колонці для New York Times.

На думку американського науковця, який отримав Нобелівську премію з економіки 2008 року, українська влада зуміла приборкати наслідки війни для економіки, але головне, що рятує Україну, - що вона не самотня.

Він підкреслив, що на початку війни не лише російська армія була набагато більшою за українську, але й економіка РФ виглядала потужнішою. Проте економіки західних країн набагато більші російської - ВВП однієї лише Великої Британії майже вдвічі більший за російський.

За словами Кругмана, падіння ВВП Україна на 37% величезне, але його було слід очікувати, враховуючи масштаби руйнувань, окупацію п'ятої частини території країни та блокаду головного маршруту її експорту - морських портів.

Водночас нобелівський лауреат вважає, що інфляція у 24% є цілком помірною. Війна вимагає різкого підвищення бюджетних видатків, жодна держава не може покрити їх за рахунок податків, тому залишається фінансувати їх за допомогою запозичень та грошової емісії.

"Нормально і навіть прийнятно бачити значну інфляцію у воєнні часи. У Великій Британії та США під час Першої світової війни інфляція була на рівні сьогоднішньої української, хоча на їхню територію тоді ніхто не вдирався. Приблизно така ж інфляція була у північних штатах США під час Громадянської війни, проте на рабовласницькому Півдні - на порядок вище, понад 200%", - написав Кругман.

Він додав, що усі знають, як вплинули на перебіг війни постачання західних озброєнь. Але західна економічна допомога, хоч і привертає менше уваги, не менш важлива.

"Якщо приплив грошей буде недостатнім, а деякі європейські країни все ще не видали більшу частину обіцяного, то українська економіка потрапить у кризу", - попередив науковець.

Він підсумував, що на Заході є школа зовнішньополітичної думки, яка вважає, що Україна приречена, а тому й військова та фінансова допомога їй безглузда. Проте перемога ЗСУ на Харківщині важлива ще й тим, що розбиває аргументи цієї школи та допомагає Україні заручитися стабільним потоком як зброї, так і грошей.

5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що падіння ВВП у 2022 році очікується щонайменше на 35%.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb