Я не часто користуюся громадським транспортом, але достатньо, щоб помітити одну річ.

Суми — місто, де статистика показує 86% населення як етнічних українців.

Проте у 1990-х більшість (ну десь 80%) говорило в маршрутках: "Здєлайтє астановачку".

І це при тому, що в 300-тисячних Сумах у 1950-х проживало менше ніж 60 тисяч жителів. І усі понаєхавшиє — 1-2 покоління як від сохи.

Уже у 2000-х десь 60/40 було.

Але з перевагою на “здєлайтє”.

Причому це “здєлайтє астановачку” було з таким сироватським акцентом, що вуха різало.

Після Майдану Гідності нарешті української мови в громадському транспорті стало більше.

На 2021 рік — десь приблизно 70/30 на користь української.

А вже зараз па-рускі говорять в маршрутках, можливо, лише 10-15%.

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Але!

В категорії “малолєткі” — російською говорять більшість. Ну от щоб ви розуміли: в Сумах між собою на "жуткам рускам язикє" говорять більшість старшокласників.

В категорії “малолєткі” — російською говорять більшість. Ну от щоб ви розуміли: в Сумах між собою на "жуткам рускам язикє" говорять більшість старшокласників

Я чому пишу.

Тому що випадково почув, як купка дівчат підлітків, двоє з яких з мого двору і (точно!!!) з україномовних сімей (я ж знаю) — між собою щебечуть на "общєпанатнам".

Хоча мені їх щебіт, як каркання.

Мене захлеснуло, і я їх спитав:

- Скільки ще має загинути на фронті воїнів, щоб ви перестали соромитися мови своїх батьків?

Дівчата прискорилися — не відповівши.

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А я собі думаю: "Ну, добре, в 1990-х. Намагалися говорити "па рускі", щоб, бува, хто не подумав, що дівчина із села.

Але зараз?

Це при тому, що з батьками-бабусями точно говорять українською. А як тільки зберуться втрьох-вчотирьох — ламають язики й корчать з себе тургєнєвскіх "дєвушек"

І це при тому, що з батьками-бабусями точно говорять українською.

А як тільки зберуться втрьох-вчотирьох — ламають язики й корчать з себе тургєнєвскіх "дєвушек".

Я не знаю, як це відбувається і чому. Хто тут не допрацьовує: сім’я, школа чи все суспільство?

І як нам зламати оцю підліткову субкультуру, в якій досі вважається за необхідне говорити мовою ворога?

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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