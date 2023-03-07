28 арєстовічей
Коли дружина сказала мені, що нагороджують блогерів (медалями ГУР) — я спочатку не повірив. Подумав — фейк
А воно правда.
Ні, з одного боку — це класно, бо як там у Васілія Тьоркіна:
Нєт рєбята, я нє гордий
Нє заглядивая в даль
Так скажу: нє нада ордєн
Я сагласєн на мєдаль.
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Дійсно, блогери невибагливі.
Це Арестовичу за гранатомет за занавєсочкой підполковника дали.
Це Лисому (Кошовому) за віщання в єдиному марафоні орден вручили. І багатьом мерам/перам/і хєрам теж.
Ну, потрібно ж довести, що ми недалекі від совка.
Де принципом було: наградіть нєпрічастних, наказать нєвіновних.
Ну, добре, по медальці та й добре.
Коли пішов глухий гул в мережах — нам затикають рота: тихо сидіть. Їх нагородили за участь в ІПСО. Вони знищували мужність ворога
Але, коли пішов глухий гул в мережах — нам затикають рота: тихо сидіть.
Їх нагородили за участь в ІПСО. Вони знищували мужність ворога.
Вони сіяли паніку.
Ось вони — невідомі герої, які стали відомими. Батьківщина має знати своїх героїв.
І згадалися мені 28 панфіловців. Савєцкій тренд героїки.
Які, за версією червоної пропаганди штибу 41 року відбили гітлерівців і відстояли Москву.
А самі усі героїчно полягли.
Ось кілька років тому і фільм зняли відповідний. Щоб цей міф жив і у головах нових поколінь.
Патріотизм на Росії плекають на фейках. Бо вся історія про 28 панфіловців — красивий фейк. Але ж ми? Ми, гадство, не совок. Навіщо нам героїзація Арестовича, Подоляка, Єрмака?
Патріотизм на Росії плекають на фейках. Бо вся історія про 28 панфіловців — красивий фейк.
Але ж ми? Ми, гадство, не совок. Навіщо нам героїзація Арестовича, Подоляка, Єрмака?
У нас що — немає героїв?
У нас поранені мають хоча б по медальці?
Так ніт, роблять інформаційний привід з нагородження юних арестовічей.
От частина суспільства робить усе, щоб нас вважали європейським народом.
А піарники з ОП — створюють для наївних іншу реальність.
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От я похвалюсь.
Мене у вересні забанив фейсбучек.
Причому я не матюкався, не називав сусідів інакше як рускіє чи росіяни.
Щоб не дати приводу мене банити.
Просто розказував у блогах про їх цікаву ментальність, сповнену болячок і протиріч.
На мене щодня скаржились ольгінські. Сотнями. Щодня.
І цукер таки вбив мій акаунт па просьбам хароших рускіх. Без попередження і назавжди.
От оцю нагороду я нестиму по життю.
Це таки визнання. Від ворога.
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І воно б нічого.
Ну нагородили блогерів. Але чи захочуть тепер герої отримувати відзнаки й ордени?
Ну нагородили блогерів.
Але чи захочуть тепер герої отримувати відзнаки й ордени?
Щоб потім казати: у мене і Ксюхи Манекен однакові медалі?
Перебор.
P.S. А хлопчики блогери такі, що кожному можна тягати плиту від полкового міномета льогко. Та й Подоляк справний.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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