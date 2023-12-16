МВС встановить у публічних місцях металодетектори та сканери багажу
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні вже діє 43 Центри безпеки, а також плануються встановити в публічних місцях металодетектори та сканери багажу
Про це йдеться у відомстві.
За його словами, безпека публічних просторів потребує повної перебудови підходів. Залізничні та автовокзали, аеропорти, торгові центри тощо мають бути під прискіпливою увагою.
"Тож передбачається встановлення металодетекторів та сканерів багажу в публічних місцях, розміщення додаткових загороджень на території вокзалів, технічних засобів оповіщення поліції", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, міністр заявив, що головне - це мають бути інтелектуальні системи відеоспостереження з можливістю розпізнавання облич, номерних знаків, типу, моделі, марки, транспортних засобів.
"Кожен має розуміти, що встановлюючи камери відеоспостереження, ви отримуєте не обладнання, а відчуття захищеності, збільшення розкриття злочинів, покращення реагування", - додав Клименко.
- Близько 100 камер з’явиться цього року у дворах будинків на прохання мешканців Тернополя.
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