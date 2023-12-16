МВС встановить у публічних місцях металодетектори та сканери багажу

Про це йдеться у відомстві.

За його словами, безпека публічних просторів потребує повної перебудови підходів. Залізничні та автовокзали, аеропорти, торгові центри тощо мають бути під прискіпливою увагою.

"Тож передбачається встановлення металодетекторів та сканерів багажу в публічних місцях, розміщення додаткових загороджень на території вокзалів, технічних засобів оповіщення поліції", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, міністр заявив, що головне - це мають бути інтелектуальні системи відеоспостереження з можливістю розпізнавання облич, номерних знаків, типу, моделі, марки, транспортних засобів.

"Кожен має розуміти, що встановлюючи камери відеоспостереження, ви отримуєте не обладнання, а відчуття захищеності, збільшення розкриття злочинів, покращення реагування", - додав Клименко.