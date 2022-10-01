Про це повідомляють кримські пабліки у соцмережах.

На відео видно, що в районі аеродрому спалахнула пожежа, користувачі кажуть про вибухи. Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що пожежа сталася нібито через те, що літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.

Пізніше він додав, що пілот встигнув евакуюватися і літака, пожежу оперативно погасили та запевнив, що аеродром не постраждав.

30 вересня у Ялті, Спартаку та Алупці в окупованому Криму пролунали вибухи.

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