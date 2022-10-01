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На аеродромі Бельбек в окупованому Криму спалахнула пожежа

1 жовтня, 2022 субота
18:53
війна з Росією Крим, Севастополь, Бельбек

На військовому аеродромі Бельбек в окупованому РФ Севастополі спалахнула пожежа

Про це повідомляють кримські пабліки у соцмережах. 

На відео видно, що в районі аеродрому спалахнула пожежа, користувачі кажуть про вибухи. Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що пожежа сталася нібито через те, що літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув. 

Пізніше він додав, що пілот встигнув евакуюватися і літака, пожежу оперативно погасили та запевнив, що аеродром не постраждав.

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Крим
російська армія
окуповані території
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