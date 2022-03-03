На дипломатичних установах у Києві знайшли мітки, схоже – для коригування вогню

Про це у twitter повідомляє очільника представництва ЄС Матті Маасікаса, інформує Еспресо.TV

"Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?, - написав чиновник Євросоюзу.

Маасікас показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.



Водночас, він не розповів, на будівлях яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Нагадаємо, персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова або закордон. Одним з останніх в Галичину переїхало посольство Італії.

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