На дипломатичних установах у Києві знайшли мітки, схоже – для коригування вогню
На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, які дуже нагадують умовні знаки для коригування вогню російських окупантів
Про це у twitter повідомляє очільника представництва ЄС Матті Маасікаса, інформує Еспресо.TV
"Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?, - написав чиновник Євросоюзу.
Маасікас показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.
Водночас, він не розповів, на будівлях яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.
- Нагадаємо, персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова або закордон. Одним з останніх в Галичину переїхало посольство Італії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе