На Дніпропетровщині посадовці обманули державу на поставках електроенергії, – СБУ
Співробітники СБУ викрили на Дніпропетровщині схему розкрадання державних грошей на поставках електроенергії. Розмір завданих збитків становить майже 5 млн гривень
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Встановлено, що оборудку організувало керівництво одного з місцевих енерготрейдерів і посадовці обласного підприємства критичної інфраструктури. Вони умисно уклали договір на постачання електроенергії за завищеними цінами, при цьому отримані прибутки ділили між собою", - йдеться в повідомленні.
Розмір завданих державі збитків становить майже 5 млн гривень, зазначили в СБУ.
Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом, а також чорнову фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Нині чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за трьома статтями.
- Минулого року ДБР повідомляло, що посадовці Держпродспоживслужби Одещини брали хабарі за фітосанітарні сертифікати від підприємств, що експортують збіжжя "зерновим коридором".
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