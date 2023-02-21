Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що оборудку організувало керівництво одного з місцевих енерготрейдерів і посадовці обласного підприємства критичної інфраструктури. Вони умисно уклали договір на постачання електроенергії за завищеними цінами, при цьому отримані прибутки ділили між собою", - йдеться в повідомленні.

Розмір завданих державі збитків становить майже 5 млн гривень, зазначили в СБУ.

Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом, а також чорнову фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Нині чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за трьома статтями.