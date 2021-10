На догоду Росії й Китаю Байден збирається відмовитися від доктрини попереджувального ядерного удару. Європа та Азія налякані, - Financial Times

На це звертають увагу журналісти Деметрі Севастопуло (Вашингтон) та Генрі Фой (Брюссель) в своїй спільній статті для лондонської газети Financial Times, передає Еспресо.TV.



Як наголошується, подібне рішення "може підірвати давно розроблені стратегії стримування, спрямовані проти Росії та Китаю".



Найбільше з даного приводу хвилюються, пишуть автори, Велика Британія, Франція та Німеччина в Європі, а також Японія та Австралія в Азії, адже вони (крім Британії) після Другої світової війни відмовилися від власного ядерного арсеналу, повністю покладаючись на втручання в разі потреби бути захищеними з боку Сполучених Штатів.



"Це був би величезний подарунок Китаю та Росії", - сказав один європейський чиновник, з яким спілкувалися Севастопуло й Фой під час підготовки матеріалу.



На додачу, зміна ставлення Білого дому до можливостей застосування наявного у нього ядерного озброєння означає ризик початку розробки власних ракетно-ядерних комплекстів тими, хто донедавна перебував під американською "парасолькою".



Тож тепер європейські та азійські столиці шукають можливостей пролобіювати у Вашингтоні, аби там нічого не змінювали у своїй воєнній доктрині.



Йдеться про нібито наявне у Байдена прагнення пристати до концепції No first use ("Не використовувати спочатку") щодо застосування ядерних ракет, аби послабити напругу в відносинах з Москвою та Пекіном. Натомість Європа та Азія вважає, що це лише спровокує РФ та КНР на агресію.



Зараз США не дотримуються концепції No first use, що означає зобов'язання вдаватися до ядерної зброї лише в разі прямого нападу на суверенну трериторію Сполучених Штатів чи в разі застосування супротивником першим такого виду озброєння. Цього немає. Тобто США теоретично можуть бити ворога ядерними боєзарядами навіть на інших континентах й за різних обставин, якщо йдеться про зухвалість з боку потужних держав - членів "ядерного клубу". На це завжди й розраховували американські партнери.



Наразі ж ситуація змінилася.



"Союзники, по суті, в унісон, колективно панікують", - зазначає FT.



Й панікують не безпідставно. За даними газети, США надіслали анкету союзникам й поцікавилися їхньою думкою щодо No first use. Відповіді надійшли негативні.



Як наголошується, в Європі та Азії імовірну зміну настроїв керівництва США на користь No first use пов'язують зі схваленням Байденом добудови "Північного потоку - 2" та із виведенням військ з Афганістану.



Довідка

Пристати до No first use перед цим вже збирався президент-демократ Барак Обама, у якого Байден був віце-президентом. Але тоді від такого кроку Обаму відмовили радники з питань міжнародної безпеки.