На Донбас висадився великий "десант" російських медіа, щоб створити "картинку" про військові дії України в ОРДЛО, - Центр стратегічних комунікацій

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Те, що ми бачимо зараз навколо Донбасу, можемо охарактеризувати як спроби створення певної "картинки". Ця "картинка" направлена на створення двох головних тез. Перша - це те, що Україна нібито готується нападати на Донбас і Україна є агресором. Другий меседж, який намагаються донести - це те, що у регіоні створюється гуманітарна катастрофа, тому місцевим потрібно допомагати", - зазначив він.



Соловей наголосив, що для реалізації цих двох наративів РФ направила зусилля місцевих та російських медіа.



"Велику кількість інформаційних атак ми пов'язуємо з тим, що зараз на Донбас висадився великий десант російських федеральних медіа та афільованих із російськими спецслужбами медіаперсон, які створюють цю "картинку" протягом останнього тижня", - зазначив керівник ЦСК.



За його словами, до створення цієї "картинки" долучаються державні російські органи - ФСБ, Слідчий комітет, Служба зовнішньої розвідки і прикордонні органи влади.



"Всі вони працюють на посилення інформаційних атак, які зароджуються на окупованій території і потім перекочовують в російські, українські та міжнародні медіа", - резюмував він і додав, що пов'язує виникнення цього десанту з появою певних політичних рішень під час політичних подій в Росії або на міжнародній арені.

Нагадаємо, 21 лютого американський і російський президенти Джо Байден і Володимир Путін за посередництва свого французького колеги Емманюеля Макрона домовилися провести двосторонню зустріч з питань врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні.

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