На Харківщині окупанти обстріляли колону з 15 автомобілів із цивільними: є загиблі

Про це повідомляє Харківська обласні прокуратура.

Люди виїхали із окупованого російськими військовими міста Вовчанськ Чугуївського району на приватних автівках. Проте дорогою, поряд зі смт Старий Салтів колону обстріляли російські війська.

"На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа", – говорять у прокуратурі.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Сьогодні, 6 травня, російська авіація завдала удару по Одещині, але надійно спрацювала ППО.

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