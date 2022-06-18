На Харківщині росіяни за добу поранили трьох людей, пошкоджено будинки

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Уночі 18 травня окупанти з реактивних систем залпового вогню гатили по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир на трьох поверхах. Крім того, росіяни влучили в одне з комунальних підприємств. Унаслідок обстрілів ніхто не загинув.

"У місто повертаються харків’яни. Важливо не втрачати пильність. Щоп’ятниці проводимо тренінги для населення. Вчимо, як вести себе під час обстрілів, як надавати медичну допомогу. Війна триває, маємо знати як захистити себе та рідних", - зауважив очільник ОВА.

Упродовж доби росіяни гатили по Циркунах, Дергачах і Золочівській громаді.

"Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - зазначив Олег Синєгубов.

За добу ушпиталили двох мешканців Первомайська й одного - з Руської Лозової.

"У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій - звільнили с. Дмитрівка на Ізюмщині. Нам важливий кожний населений пункт, адже захищаємо своє! Щодня спілкуюся з бійцями, захисники мотивовані і докладають максимальних зусиль, щоб звільнити Харківщину!" - наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 17 червня ЗСУ вибили окупантів із Дмитрівки, що на Харківщині.

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