English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини На Харківщині росіяни за добу поранили трьох людей, пошкоджено будинки

На Харківщині росіяни за добу поранили трьох людей, пошкоджено будинки

18 червня, 2022 субота
14:56
Новини У передмісті Харкова

В межах Харківщині 17 - 18 червня окупанти поранили 3 людей, пошкодили будинки та підприємства

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Уночі 18 травня окупанти з реактивних систем залпового вогню гатили по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир на трьох поверхах. Крім того, росіяни влучили в одне з комунальних підприємств. Унаслідок обстрілів ніхто не загинув.

"У місто повертаються харків’яни. Важливо не втрачати пильність. Щоп’ятниці проводимо тренінги для населення. Вчимо, як вести себе під час обстрілів, як надавати медичну допомогу. Війна триває, маємо знати як захистити себе та рідних", - зауважив очільник ОВА.

Упродовж доби росіяни гатили по Циркунах, Дергачах і Золочівській громаді.

"Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - зазначив Олег Синєгубов.

За добу ушпиталили двох мешканців Первомайська й одного - з Руської Лозової.

"У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій - звільнили с. Дмитрівка на Ізюмщині. Нам важливий кожний населений пункт, адже захищаємо своє! Щодня спілкуюся з бійцями, захисники мотивовані і докладають максимальних зусиль, щоб звільнити Харківщину!" - наголосив очільник ОВА.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Читайте також:
17 червня, 2022 п'ятниця
У Новій Каховці українська ракета влучила у місце розташування ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань
Сердюков
18 червня, 2022 субота
Кремль звільнив командувача ВДВ через великі втрати серед російських десантників – ISW
17 червня, 2022 п'ятниця
"Вище Лаврова": Грозєв припустив, хто міг попередити США про атаку РФ на Україну
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
18 червня
15:11
На фото зруйнований будинок у Харкові
Збитки інфраструктури України від російської агресії сягнули майже $104 млрд
14:58
Українські біженці в Ірландії
Українські біженці в Ірландії мають проблеми з податковою системою, вивченням мови та пошуком роботи, - опитування
14:47
нафта
Вантаж нафти з Венесуели ємністю 650 тисяч барелів вперше за два роки відправиться до Європи, - Reuters
14:31
Ексклюзив
санкції проти Росії
Чи українське громадянство, чи Папуа Нової Гвінеї - російським олігархам байдуже, вони готові на все, щоб позбутись санкцій, - Фейгін
14:27
У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії
У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії
14:26
На фото біженці з України, які чекають на реєстрацію у Бельгії
Щонайменше 300 українських біженців повернулися додому з Бельгії
14:12
Олексій Данілов
Цим не можна жонглювати, це не кеглі й не цирк, - Данілов обурився через дані про втрати у 1000 бійців ЗСУ на день
14:07
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати окупантів
Є можливість, що російська армія зазнає колапсу і просто здасться, - британський полковник Глен Грант
13:55
луганда лнр
В ОРЛО споживчий кошик майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній Україні території
13:49
Зеленський прибув на Миколаївщину
Зеленський прибув на Миколаївщину
13:45
Олексій Данілов
Ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені, - Данілов
13:35
зірвав Тризуб
Зірвав Тризуб із дошки пошани та зняв на відео: мешканцю Харківщини оголосили підозру
13:31
міст через Дністровський лиман
СБУ викрила коригувальника російського вогню по мосту через Дністровський лиман
13:28
Борис Джонсон
Україна може і повинна приймати Євробачення-2023, - Джонсон
13:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
Зараз розширюється доступ України до більшої кількості супутникових знімків, це активно сприяє нашій розвідці, - Згурець
13:21
Кривий Ріг
Рашисти поцілили ракетами у Кривий Ріг, є руйнування та постраждалі
13:17
євробляха
В Україні запровадять цифрове розмитнення автівок
13:11
Знищена техніка окупантів
ЗСУ спільно із НГУ знищили три багатоцільові тягачі рашистів на Харківщині
13:06
Олексій Данілов
Не розумію, з якого переляку Подоляк є голосом армії, бачив його тільки на пеньках у Януковича, - Данілов
12:43
Ексклюзив
Роман Ратушний
На Майдані Незалежності попрощалися з загиблим під Ізюмом активістом Романом Ратушним
12:38
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Токаєв відмовився від російського ордену, - ЗМІ
12:34
MQ-1C Gray Eagle
США ймовірно зупинять продаж безпілотників MQ-1C Grey Eagle Україні через побоювання, що вони потраплять в РФ, - Reuters
12:28
Миколаїв обстріл
На Миколаївщі за добу від російських обстрілів постраждали 22 людини
12:13
Ексклюзив
обстріл Миколаїв
Миколаївщина перебуває під безперервними обстрілами, - депутатка облради
12:05
Людмила Денісова
На окупованих територіях РФ посилила "мобілізацію": відмова загрожує тортурами, - Денісова
12:03
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Путін розуміє, що білоруська армія може перейти на бік Україні, - керівник "Білого легіону" Бульба
11:58
Путін Меркель
Меркель досі не вважає, що газ був зброєю Путіна
11:32
Стугна П
"Лузкає як горішки": ЗСУ показали знищення російської техніки зі "Стугни"
11:27
Маріуполь окупанти
У Маріуполі окупанти планують найближчим часом "мобілізувати" засуджених
11:21
Давид Арахамія
Арахамія розповів, коли Україна планує відновити переговори з Росією
10:58
Ексклюзив
обстріл Харківщині
Харків атакують не лише обстрілами, а й фейками про холеру, воду та ТрО, - депутатка Харківської облради
10:48
пенсійне посвідчення пенсія
Отримання української пенсії за кордоном: Центр при РНБО спростував фейки
10:43
евакуація
Із Запоріжжя 18 червня можна буде виїхати на тимчасово окуповані території
10:38
Міський стадіон у Вроцлаві
Стало відомо, де "Динамо" прийматиме "Фенербахче" у Лізі чемпіонів
10:27
зерно хліб пшениця елеватор
"Нам загрожує пекло на землі", - в ООН відреагували на нестачу українського зерна
10:12
Бердянськ
Уночі в Бердянську були вибухи: частина міста - без світла
10:06
знищений танк окупантів
Близько 33 350 окупантів, 1465 танків і 216 літаків: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
10:01
окупанти
Росія використовує в Україні сирійський досвід "гуманітарних" коридорів, - британська розвідка
09:29
діти війна жертви
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 323 дитини загинули, понад 583 зазнали поранень
09:24
Російські пропагандисти показали відео з полоненими американськими добровольцями
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV