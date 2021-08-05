На Харківщині СБУ прийшла з обшуками до членів Нацкорпусу, в організації заявили про політичні мотиви
У Харківській області в четвер, 5 серпня, відбуваються оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національної корпусу
Цю інформацію Суспільному 5 серпня підтвердила речниця Управління СБУ у Харківській області Лілія Домашевська.
"Проводяться оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, проводяться обшуки, учасниками є "Нацкорпус". Після проведення всіх оперативно-слідчих дій ми надамо коментар", — сказала Домашевська.
За її словами, обшуки проводять на території Харкова та Харківської області. У якій кримінальній справі, вона не уточнює до завершення оперативних дій.
Крім того, в організації вважають переслідування "політичним"
"Саме тих, кого ми знаємо, людей, які реально наші, це 10 адрес, на які сьогодні увірвалися. Але я не знаю, скільки їх загалом, я думаю, що для них ціль — будь-які активні ветерани та патріоти. Усе перевертають. Я точно знаю, що у хлопців вилучають телефони, ноутбуки. Що на них хочуть знайти, поки що нам не відомо", - сказав Жорін.
За його даними, на цей час жодних підозр його соратникам не висували. За його непідтвердженими даними, йдеться про справу 2018 року.
"Взагалі нікому з хлопців не повідомляли — ні підозри, ні справи. Абсолютно нічого. І сьогодні вранці просто вломилися спецпризначенці за адресами, де живуть хлопці. Начебто є якась справа 2018 року, про яку вони зараз згадали", — сказав Жорін.
Обшуки він називає боротьбою влади на чолі з президентом України проти "найактивнішої частини вулиці", а також вбачає у цьому "проросійський слід".
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