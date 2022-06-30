На Харківщині від обстрілу окупантами селища Печеніги загинув 50-річний чоловік, поранено літню жінку, - селищний голова
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів 30 червня було пошкоджено житлову інфраструктуру
Про це повідомляє голова селищної ради Олександр Гусаров.
За його даними, внаслідок російських обстрілів загинув 50-річний мешканець смт Печеніги. Також отримала поранення жінка похилого віку.
"Я з глибоким сумом від імені всієї громади висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого, а всіх земляків закликаю максимально відповідально ставитися до своєї безпеки. Бережіть своє життя та життя своїх близьких", - сказав Гусаров.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе