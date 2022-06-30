Про це повідомляє голова селищної ради Олександр Гусаров.

За його даними, внаслідок російських обстрілів загинув 50-річний мешканець смт Печеніги. Також отримала поранення жінка похилого віку.

"Я з глибоким сумом від імені всієї громади висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого, а всіх земляків закликаю максимально відповідально ставитися до своєї безпеки. Бережіть своє життя та життя своїх близьких", - сказав Гусаров.

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