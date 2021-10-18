На Харківщині водій-порушник збив поліцейського, який виписував йому штраф за перевищення швидкості

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.



Близько 13:15 патрульні зупинили водія легковика Suzuki Jimny за перевищення швидкості. Під час винесення відносно порушника 1975 р. н. постанови про накладення адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення водій почав рух і наїхав автомобілем на одного з патрульних.



Поліцейського госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Порушника зупинили та передали слідчо-оперативній групі Харківського райуправління поліції №1.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 5 років позбавлення волі.



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