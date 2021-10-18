На Харківщині водій-порушник збив поліцейського, який виписував йому штраф за перевищення швидкості
У понеділок, 18 жовтня, поблизу села Травневе Харківської області на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" водій-порушник збив патрульного поліцейського
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
Близько 13:15 патрульні зупинили водія легковика Suzuki Jimny за перевищення швидкості. Під час винесення відносно порушника 1975 р. н. постанови про накладення адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення водій почав рух і наїхав автомобілем на одного з патрульних.
Поліцейського госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Порушника зупинили та передали слідчо-оперативній групі Харківського райуправління поліції №1.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 5 років позбавлення волі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.69
- Актуальне
- Важливе