На Харківщині ЗСУ завдали значних втрат командному складу 2-ї мотострілецької дивізії, - Цимбалюк
У боях на Харківщині командний склад 2-ї мотострілецької дивізії окупантів зазнав значних втрат
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Інформація про втрати серед команди 2-ї мотострілкової дивізії (в/ч 23626, Калінінець, Московська область) продовжують надходити під час проведення "спеціальної військової операції" на Харківщині: заступник командира 2 МСД підполковник Смирнов Андрій - важко поранений; командир 1-го стрілецького полку (в/ч 31135, Калінінець) 2 МСД, підполковник Межуєв Денис - загинув; командир 15 мотострілкового полку (в/ч 31134, Калінінець) 2 МСД, полковник Харитонов - важко поранений", - написав Цимбалюк.
- У Харківській області українські захисники провели успішні операції та звільнили кілька населених пунктів
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