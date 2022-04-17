ЗСУ пішли у контрнаступ на Харківщині, відтісняючи окупантів від обласного центру, – Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань підрозділи просунулися далі на схід.



"Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи", – йдеться в повідомленні.



Синєгубов наголошує, що всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ. Проте голова ОВА закликав усіх містян бути пильними та обережними.



"Не нехтуйте сигналами тривоги та без нагальної потреби не залишайтеся на вулиці. Обстріли окупантів хаотичні та жорстокі. Щодня є загиблі", – додав він.

Сьогодні, 17 квітня, близько 13:30 та 14:00 російські війська здійснили артобстріл центральних районів Харкова.

За попередню добу, 16 квітня, у Харкові було 23 обстріли та ракетний удар, є постраждалі.

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