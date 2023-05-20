Про це 20 травня, у суботу, повідомили в facebook поліції Київської області.

Зазначається, що сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини. Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною.

"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць. 19 травня дитина розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини. Поліцейські затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.

За фактом зґвалтування слідчі Фастівського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.