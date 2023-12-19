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На Київщині затримали чоловіка, який поширював наративи про "єдину московську церкву" і хотів отримати громадянство РФ

19 грудня, 2023 вiвторок
14:29
Кримінал

Служба безпеки України затримала мешканця Боярки Київської області: на початку повномасштабного вторгнення чоловік хотів отримати громадянство Росії, а згодом почав поширювати наративи про "єдину московську церкву"

Про це інформує СБУ. 

Вказано, що російських інтернет-агітаторів викрили у Київській та Харківській областях. 

"Зловмисники називали збройну агресію РФ "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть. Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів їхні поплічники використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах. Там вони публікували "авторський" деструктивний контент або репостили антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських "топових" пропагандистів", - йдеться у повідомленні. 

Відтак, у Боярці місцевий чоловік поширював у соцмережах, у тому числі заборонених, кремлівські наративи про "єдину московську церкву" в Україні. Його аудиторія сягала 5 тисяч підписників. Крім того, зафіксовано, що чоловік на початку повномасштабного російського вторгнення написав заяву до "Управління президента Росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій" з проханням надати йому громадянство РФ. 

Фото: СБУ

Водночас у Києві затримали 42-річну жінку, яка причетна до масових заворушень біля Києво-Печерської лаври. Зокрема, вона закликала людей до опору правоохоронцям. Агітувала жінка через власні сторінки у телеграмі та фейсбуці, загальна аудиторія яких становить майже 5 тис. підписників.

У Харкові СБУ припинила діяльність 47-річної жінки, яка поширювала у соцмережах фейкові сюжети про війну в Україні російського "військкора" Олександра Сладкова. Також під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, яке мало на меті дискредитацію захисників "Азовсталі". 

"Наразі за двома фактами, викритими у столичному регіоні, матеріали скеровано до суду, за іншим – триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності", - додали в СБУ. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки України оголосила підозру церковній хористці і дружині настоятеля місцевого храму УПЦ МП у Запорізькій області, яка передавала росіянами позиції ЗСУ для ракетних ударів.
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