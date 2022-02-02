На Кіровоградщині внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула одна людина, ще троє постраждало
У Кропивницькому під час пожежі у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку загинула одна людина, троє осіб постраждало
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кіровоградській області.
"2 лютого о 15:59 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. На місці події працюdfkj 7 одиниць техніки та 28 осіб особового складу 1-го ДПРЗ м. Кропивницький", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 16:44 пожежу було локалізовано на площі 60 м кв, а о 17:03 ліквідовано.
"За попередньою інформацією, троє осіб постраждало, 1 - загиблий. Врятовано 10 осіб. Усі обставини уточнюються", - додали в ДСНС.
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