На кордоні з Польщею затримали латвійця, який віз із України понад 600 предметів військового призначення

Про це передає пресслужба ДПСУ.

Прикордонники Львівського загону та співробітники митниці викрили незаконне транспортування предметів військового призначення з території України. Зловмисником виявився громадянин Латвії.





Зазначається, внаслідок перевірки автомобіля "Фольксваген", у багажному відділені прикордонники виявили майже шість з половиною сотень предметів військового призначення.





Серед знайденого:

ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова;

руків’я до багнет-ножів;

підсумки для гранат;

шоломи.



Громадянин Латвії, зі свого боку, відзначив, що придбав комплектуючі військового призначення в Україні, оскільки захоплюється історичною реконструкцією.





Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.





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