На кордоні з Польщею затримали латвійця, який віз із України понад 600 предметів військового призначення
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військове екіпірування та амуніцію
Про це передає пресслужба ДПСУ.
Прикордонники Львівського загону та співробітники митниці викрили незаконне транспортування предметів військового призначення з території України. Зловмисником виявився громадянин Латвії.
Зазначається, внаслідок перевірки автомобіля "Фольксваген", у багажному відділені прикордонники виявили майже шість з половиною сотень предметів військового призначення.
Серед знайденого:
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ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова;
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руків’я до багнет-ножів;
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підсумки для гранат;
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шоломи.
Громадянин Латвії, зі свого боку, відзначив, що придбав комплектуючі військового призначення в Україні, оскільки захоплюється історичною реконструкцією.
Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.
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