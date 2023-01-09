Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.

"Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням", - пише пресслужба.

Окупанти вимагають встановлювати цінники лише в рублях. Це призвело до переходу населення тимчасово окупованого регіону на безготівкову оплату.

Росіяни почали вилучати термінали та погрожувати штрафами.

"Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку", - наголошують у ОВА.

Крім того, рашисти поширюють дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медзакладів Луганщини, де лікуються поранені загарбники.

Окупаційна адміністрація Херсонської області 10 грудня 2022 року почала міняти українські гривні на російські рублі.

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