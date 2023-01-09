На Луганщині окупанти забирають термінали з магазинів та намагаються вилучити з обігу гривні, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти забирають з супермаркетів термінали, аби українці не могли розрахуватися та намагаються вилучити з обігу гривні
Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.
"Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням", - пише пресслужба.
Окупанти вимагають встановлювати цінники лише в рублях. Це призвело до переходу населення тимчасово окупованого регіону на безготівкову оплату.
Росіяни почали вилучати термінали та погрожувати штрафами.
"Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку", - наголошують у ОВА.
Крім того, рашисти поширюють дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медзакладів Луганщини, де лікуються поранені загарбники.
- Окупаційна адміністрація Херсонської області 10 грудня 2022 року почала міняти українські гривні на російські рублі.
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