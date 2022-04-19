На Луганщині строковик Нацгвардії збив ворожий безпілотник за допомогою АК-74

Про це повідомляє Національна гвардія України.



За попередніми даними, нацгвардієць на прізвисько "Клапан" збив вороже БПЛА над небом Луганщини. Стало відомо, що молодик використав для цього лише свою штатну зброю АК-74.



"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!”, - розповідає "Клапан".



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