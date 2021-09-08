На Одещині сталася пожежа на турбазі: евакуйовано 25 осіб
На базі відпочинку "Фелічіта" в смт Затоці (Одеська область) вранці в середу розпочалася пожежа, вогонь поширився на 120 кв. м., пошкодивши чотири будиночки для відпочинку, жертв і постраждалих немає
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Повідомлення про пожежу надійшло о 6 год. 20 хв. На момент прибуття рятувальників горіли чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта" в смт Затоці, була загроза поширення полум'я на інші будиночки", - йдеться у повідомленні.
Пожежники локалізували пожежу о 6:50 і повністю ліквідували в 7:56 на площі 120 кв. м, не допустивши поширення полум'я.
"На базі відпочинку проживали 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС. Причину пожежі встановлюють. Загиблих і постраждалих немає", - наголошують в ДСНС.
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