На Одещині сталася пожежа на турбазі: евакуйовано 25 осіб

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Повідомлення про пожежу надійшло о 6 год. 20 хв. На момент прибуття рятувальників горіли чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта" в смт Затоці, була загроза поширення полум'я на інші будиночки", - йдеться у повідомленні.

Пожежники локалізували пожежу о 6:50 і повністю ліквідували в 7:56 на площі 120 кв. м, не допустивши поширення полум'я.

"На базі відпочинку проживали 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС. Причину пожежі встановлюють. Загиблих і постраждалих немає", - наголошують в ДСНС.