На підприємствах Ferrexpo дбають про психологічний стан співробітників

У складні часи провідні міжнародні й українські компанії ще більше уваги приділяють ментальному здоров’ю своїх працівників та працівниць. У надскладних умовах, які нині переживає Україна, це допомагає бізнесу бути конкурентноздатним, стійким і працювати на благо країни.

Тема виснаження й відновлення як ментального, так і фізичного здоров'я вже кілька разів піднімалася на різноманітних форумах для HR-директорів та CEO провідних компаній України. Актуальною вона залишається й нині. Втім багато бізнесів почали практикувати атмосферу wellbeing у трудових колективах ще до початку повномасштабного вторгнення.

Згідно з дослідженнями міжнародних компаній психологічно й ментально здорові працівники виявляють більшу готовність працювати в команді й більше дбають про роботу на спільний результат. Так, у рамках дослідження, виконаного компанією Deloitte, серед покоління зумерів (19-27 років) та міленіалів (28-39 років) в Україні та світі, які є значною частиною глобального ринку праці, проблеми з ментальним здоров’ям є найвагомішим фактором для звільнення серед зумерів в Україні (25% респондентів), міленіали ж згадують серед основних причин звільнення негативний баланс між роботою та життям (23% респондентів), а також відсутність можливостей для навчання та розвитку навичок (20% респондентів).

"Ми, в першу чергу, живі люди, а вже потім – професіонали. Вислухати людину та підтримати її в будь-якій ситуації – це запорука добрих та відкритих відносин у колективі. Людяність, чуйність та емпатія по відношенню до колег та підлеглих допомагають підтримувати здоровий мікроклімат усередині трудового колективу", - наголошує Анна Адом, директорка з управління персоналом і побуту компанії Ferrexpo з активами у Полтавській області, де практику програм добробуту запровадили з 2020 року.

Зокрема, на підприємствах Ferrexpo планують розпочати облаштування кімнат релаксу, де в робочий час після виконання складного завдання працівник чи працівниця може відпочити наодинці, випити чаю чи кави або ж позайматися на тренажерах для підтримки м’язів спини, щоб таким чином переключитися й налаштуватися на продовження робочого дня. Також тут поважають вихідні дні й обідні перерви співробітників, вирішуючи робочі питання в робочий час, крім нагальних, звісно. Передбачена й психологічна підтримка як для співробітників, так і для членів їхніх родин – перші п’ять консультацій провідних київських психологів оплачує компанія. Раз на тиждень усі охочі можуть відвідувати безкоштовні заняття з йоги.

На думку експертів, повномасштабне вторгнення показало всім роботодавцям, що вони мають цінувати підлеглих перш за все як людей, яким теж потрібна підтримка й розрада, особливо в скрутні моменти невідомості й жахливих наслідків війни. Тож дуже важливо зараз створювати культуру цілісного добробуту (фізичного, емоційного, фінансового, соціального та кар’єрного). В основі цього лежить зростаюча потреба в гнучкості компаній – де, коли, та як підтримувати співробітників, щоб поняття добробуту працівників стало аксіомою для кожного бізнесу.