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На Полтавщині стався вибух під час заправки балонів

23 липня, 2021 п'ятниця
22:33
Суспільство

У Кременчуці Полтавської області рятувальники ліквідували наслідки вибуху під час заправки балонів

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Через розгерметизацію шлангу, на заправному вентилі балону стався вибух та загорання 17 інших вентилів балонів.

Пожежу ліквідували, усього було пошкоджено 16 балонів високого тиску, закопчені стіни та стеля.

До гасіння залучалися 20 людей особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.

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вибух
пожежа
ДСНС
балон
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