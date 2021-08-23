На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок і дітей у військових конфліктах
Учасники Київського саміту перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей в умовах військових конфліктів у всьому світі
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
Вона зазначила, що жінки та діти частіше за інших стають жертвами дискримінації, залякування, сексуального насильства і торгівлі людьми, привівши в приклад країни і регіони, де фіксуються такі випадки: Буркіна-Фасо, Сирія, Лівія, Палестина, Ємен, Ефіопія, Афганістан, Дарфур, Нігерія, Мозамбік, Венесуела, Судан, Конго, Кашмір, Донбас і Крим.
"У нашій заяві ми також звертаємося до всіх сторін, які контролюють ситуацію в Афганістані, - гарантувати безпеку жінок і дітей, забезпечення їхніх прав і свобод, а також запобігання примусовому роз'єднанню сімей. Ми закликаємо міжнародні організації, релігійні спільноти, неурядові організації та громадянські ініціативи стати на захист жінок і дітей, у пріоритетному порядку надавати їм необхідну гуманітарну допомогу", - зауважила Зеленська.
Так, вона закликала перших леді та джентльменів, експертів і політиків, лідерів думок у всьому світі приєднатися та підтримати рух We can save them ("Ми можемо їх врятувати"), який стартував, а також активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у всіх конфліктах та способи надання їм допомоги.
"Кожен може стати голосом тих, хто не має змоги бути почутим", - наголосила Зеленська.
Як відомо, у саміті взяли участь перші леді Бразилії, Ізраїлю, Коста-Ріки, Латвії, Литви, Сербії, України, Німеччини, Хорватії, дружина президента Європейської ради і дочка президента Лівану, а також експерти та гості, серед яких перша леді США в 1993-2001 роках Гілларі Клінтон; американська актриса Робін Райт, американський есеїст Нассім Талеб і афганська режисер Сахра Карімі. Загалом саміт об'єднав 22 учасників.
- Нагадаємо, 23 серпня з ініціативи першої леді Олени Зеленської вперше відбувся Київський саміт перших леді та джентльменів.
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