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На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок і дітей у військових конфліктах

23 серпня, 2021 понедiлок
19:59
Світ Олена Зеленська

Учасники Київського саміту перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей в умовах військових конфліктів у всьому світі

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Вона зазначила, що жінки та діти частіше за інших стають жертвами дискримінації, залякування, сексуального насильства і торгівлі людьми, привівши в приклад країни і регіони, де фіксуються такі випадки: Буркіна-Фасо, Сирія, Лівія, Палестина, Ємен, Ефіопія, Афганістан, Дарфур, Нігерія, Мозамбік, Венесуела, Судан, Конго, Кашмір, Донбас і Крим.

"У нашій заяві ми також звертаємося до всіх сторін, які контролюють ситуацію в Афганістані, - гарантувати безпеку жінок і дітей, забезпечення їхніх прав і свобод, а також запобігання примусовому роз'єднанню сімей. Ми закликаємо міжнародні організації, релігійні спільноти, неурядові організації та громадянські ініціативи стати на захист жінок і дітей, у пріоритетному порядку надавати їм необхідну гуманітарну допомогу", - зауважила Зеленська.

Так, вона закликала перших леді та джентльменів, експертів і політиків, лідерів думок у всьому світі приєднатися та підтримати рух We can save them ("Ми можемо їх врятувати"), який стартував, а також активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у всіх конфліктах та способи надання їм допомоги.

"Кожен може стати голосом тих, хто не має змоги бути почутим", - наголосила Зеленська.

Як відомо, у саміті взяли участь перші леді Бразилії, Ізраїлю, Коста-Ріки, Латвії, Литви, Сербії, України, Німеччини, Хорватії, дружина президента Європейської ради і дочка президента Лівану, а також експерти та гості, серед яких перша леді США в 1993-2001 роках Гілларі Клінтон; американська актриса Робін Райт, американський есеїст Нассім Талеб і афганська режисер Сахра Карімі. Загалом саміт об'єднав 22 учасників.

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