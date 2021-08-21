На Васильківський у Києві загорілася покрівля 5-поверхівки
Ранком суботи, 21 серпня 2021 року, ліквідовано пожежу покрівлі 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі міста Києва
О 05:47 до Держслужби України з надзвичайних ситуацій надійшла інформація, що у Голосіївському районі по вул. Васильківська, 47 виникла пожежа близько 600 м кв. на даху 5-поверхового житлового будинку, наводить подробиці Еспресо.TV.
Підрозділами ДСНС було проведено евакуацію мешканців будинку.
На свіже повітря вивели 50 осіб, ще 4 людей довелося евакуйовувати, інформує пресслужба ДСНС.
До гасіння покрівлі - як з'ясувалося, горіла саме вона - було залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
О 07:33 пожежу вдалося локалізувати. О 07:54 - загоряння ліквідували.
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