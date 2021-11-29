На Вінниччині стався витік аміаку із залізничної цистерни

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.



"Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку", - йдеться в повідомленні.



Жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає.





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