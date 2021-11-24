На Вінниччині затримали посадовця ЗСУ: збирав секретну інформацію про бойову авіацію України

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У зловмисника вилучили незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, зокрема підрозділів бойової авіації.

Також правоохоронці перевіряють його на причетність до російських спецслужб.

За інформацією слідства, посадовець збирав секретні оборонні відомості на роботі та зберігав удома.Також під час розслідування поліцейські з'ясували, що двоє родичів військовослужбовця, які до 2017 року жили в окупованому Криму, мають російське громадянство. Під час вступу до закладу вищої освіти ЗСУ підозрюваний це приховав.Наразі його звільнено з військового ЗВО, його допуск до держтаємниці скасовано.Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України.

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