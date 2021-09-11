На заході РФ вибухнув газ у будинку. Є жертви
В селищі Солідарність Єлецького району Липецької області Росії вибухнув газ в двоповерховому житловому будинку
Наразі відомо щонайменше про трьох загиблих, інформує Еспресо.TV.
Одна із жертв - дитина 11 років.
Вибухом зруйновано половину будівлі.
Рятувальники розчищають завали.
Розпочато слідство.
- Селище Солідарність фактично є околицею Єльця.
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