На заході РФ вибухнув газ у будинку. Є жертви

Наразі відомо щонайменше про трьох загиблих, інформує Еспресо.TV.



Одна із жертв - дитина 11 років.



Вибухом зруйновано половину будівлі.



Рятувальники розчищають завали.



Розпочато слідство.

Селище Солідарність фактично є околицею Єльця.



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