На залізничний вокзал столиці привезли дитячі візочки і кухонне приладдя для гарячого харчування – Марина Порошенко

"Продовжуємо допомагати волонтерському центру на Центральному залізничному вокзалі столиці. Ми вже тут не вперше. Ми познайомилися з волонтерами, які з першого дня знаходяться на вокзалі. Тут треба годувати людей, які багато днів знаходяться в дорозі і не їли гарячої їжі. Це для того, щоб розігрівати. Привезли коляски дитячі, дуже просили. Тому що люди тікають з дітьми на руках і потім немає навіть куди їх посадити", – пояснює Марина Порошенко.



Волонтери розповідають, що на вокзал приїжджає багато біженців, які мусять дуже швидко збираютися і в них часто із собою один рюкзак.



"А в кого грудні діти, до трьох рочків їм дуже це треба. Потім ще попросили кухонне приладдя, бо ми готуємо на другому поверсі. Це дуже треба, бо закінчується посуд, їжа, дитяче харчування. Це все передали", – пояснює волонтер.



"Людей багато. Зараз тихо, а вночі приїхало п’ять автобусів, дуже добре, що у нас були запаси. Вже набагато краще в порівнянні тим, коли пані Марина була першого разу. Зараз у нас тут ціле хазяйство. Ми сміємося, що в нас тут як Макдональдс. Буде ще краще, бо була маленька мультиварка, а тепер велика – це круто", – радіє волонтерка.

"Ці люди з Баришевського району, у них хати повністю розбомблені. Людина дістала ключі з кишені і каже – це все, що лишилося від моєї хати. Найстрашніше, що нелюди не дають поховати померлих. Ховають прямо в дворах біля хат, закопують де тільки можна, тому що людям не дозволяють навіть провести в останню путь своїх близьких, рідних, знайомих. З таких ситуацій вони тікають", – говорить Марина Порошенко.



"Люди добираються по 10 годин до вокзалу, щоб потрапити в більш безпечні місця. Вони виснажені, налякані, голодні, змерзлі. Важливо, щоб тут вони трохи відігрілися, поїли гарячої їжі, напилися гарячого чаю. І тому ми постійно на зв’язку з волонтерами, які цілодобово опікуються нашими біженцями. Ми єдині, сильні як ніколи і обов’язково переможемо", – наголошує Марина Порошенко.