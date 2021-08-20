На Запоріжжі у ДТП із двома легковиками загинули четверо людей, з них двоє - діти

Про це повідомляє пресцентр ДСНС,



Сьогодні о четвертій ранку між селами Високе та Радісне на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легковиків. Один із них загорівся.



У аварії загинуло 4 людей, з них 2 дітей (вік до 8 років).



Ще 2 людей з травмами госпіталізовано до лікарні.

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