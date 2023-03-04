Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що гривня протягом декількох тижнів посилюється, то на це впливає цілий ряд факторів. Перше – сезонний фактор, весною гривня почувається завжди краще. Тому що, наприклад, аграрії продають долари, щоб успішно провести посівну. Друге – співпраця України з МВФ. Знаємо, що з 8 березня починається місія МВФ у співпраці з нашим урядом над опрацюванням нової програми", - зауважив економіст.

Василь Фурман зазначив, що також позитивно впливають і прогнози щодо можливого закінчення війни, успішного для України, у цьому році.

"Третє – ряд дій, які проводив НБУ: зміна політики плаваючого курсоутворення на політику фіксованого курсу для безготівкових операцій, запровадження декількох депозитних програм для населення України, зростання резервів НБУ, початок роботи трансмесійного механізму, покращення інфляційного та девальваційного очікувань українців. До речі, НБУ зробив прогноз щодо інфляції, й у цьому році вона буде складати трохи понад 18%, у наступному році більш як 10%, а у 2025 році – трохи за 6%, тобто ми маємо позитивний тренд на зменшення інфляції. Також не менш важливий фактор – значна міжнародна фінансова допомога, яка дає нам можливість надійно тримати фінансову оборону нашої держави. Ці всі пазли, які я назвав, позитивно впливають на стан гривні", - підсумував Фурман.

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