Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоби не перегоріти, - Зеленський про ситуацію у боротьбі з Росією

Про це Володимир Зеленський розповів під час традиційного вечірнього звернення, інформує Еспресо.TV.

"Ситуацію треба сприймати мудро, на скільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів, але і без самонакручування. Нам ще потрібен час, нам ще потрібна зброя, ми повинні боротися і повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоби не перегоріти", - повідомив президент України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb