Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоби не перегоріти, - Зеленський про ситуацію у боротьбі з Росією
Ситуацію треба сприймати мудро, на скільки це можливо – без надмірної ейфорії від успіхів, але і без самонакручування
Про це Володимир Зеленський розповів під час традиційного вечірнього звернення, інформує Еспресо.TV.
"Ситуацію треба сприймати мудро, на скільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів, але і без самонакручування. Нам ще потрібен час, нам ще потрібна зброя, ми повинні боротися і повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоби не перегоріти", - повідомив президент України.
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