Намагалась сфотографуватись на вагоні потягу: на Харківщині 16-річну дівчину вразило струмом
У Харківській області 16-річну дівчину уразило електричним струмом
Про це передає пресслужба поліції області.
Як зазначається, повідомлення про подію на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий надійшло до Куп’янського районного відділу поліції 13 серпня близько 06:00.
Потерпілою виявилася 16-річна дівчина. Встановлено, що вона залізла на дах вагона товарного потягу, який перебував на станції. При спробі сфотографуватися дівчину вдарило електрострумом, в результаті чого її відкинуло на рейки.
Дівчина з опіками кінцівок госпіталізована до лікарні у Харкові. Стан її здоров’я медики оцінюють як стабільний.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.
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