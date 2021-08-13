Намагалась сфотографуватись на вагоні потягу: на Харківщині 16-річну дівчину вразило струмом

Про це передає пресслужба поліції області.

Як зазначається, повідомлення про подію на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий надійшло до Куп’янського районного відділу поліції 13 серпня близько 06:00.

Потерпілою виявилася 16-річна дівчина. Встановлено, що вона залізла на дах вагона товарного потягу, який перебував на станції. При спробі сфотографуватися дівчину вдарило електрострумом, в результаті чого її відкинуло на рейки.

Дівчина з опіками кінцівок госпіталізована до лікарні у Харкові. Стан її здоров’я медики оцінюють як стабільний.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.

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