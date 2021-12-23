Намагалися нелегально вивезти з України один з найдорожчих металів у світі: СБУ затримала зловмисників
На Херсонщині викрили зловмисників, які намагалися незаконно вивезти до сусідньої країни дорогоцінний метал осмій
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисників затримали під час проведення митного огляду в міжнародному пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ". У їхній ручній поклажі виявили 10,05 г рідкісного металу.
За попередньою оцінкою, вилучена речовина - осмій 187 - один з найдорожчих цінних металів. Його ринкова ціна становить до 200 тис. доларів США за один грам.
СБУ ініціювала проведення експертизи для з'ясування всіх обставин правопорушення.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
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