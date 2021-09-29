Намагалися продати чверть мільйона "доларів": СБУ викрила канал збуту фальшивої валюти
Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися збути 240 тис. підроблених "доларів" високої якості
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ затримала у Києві двох організаторів угруповання фальшивомонетників.
Зазначається, що зловмисники намагалися збути 240 тис. підроблених доларів. За даними відомства, банкноти були високої якості, тому їх фальшивість не розпізнаваали більшість технічних засобів перевірки.
Ділки пропонували підробки за ціною 50-60% від вартості номіналу. Для приховування протиправної діяльності зловмисники збували їх окремими траншами у декілька етапів.
У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу учасникам оборудки.
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