Намагався дати хабар у $120 тис.: суд заарештував представника столичного забудовника

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.



Зазначається, що суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання детектива НАБУ щодо обрання запобіжного заходу представнику столичного забудовника у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 232 900 грн.



"У разі внесення застави на підозрюваного покладаються наступні процесуальні обов’язки: прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом; не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; носити електронний засіб контролю", - йдеться у повідомленні.



Строк дії запобіжного заходу – до 1 квітня 2022 року включно.



За інформацією LIGA.net, мова йде про Сергія Саміляка, якого напередодні затримали під час передачі $120 тис. хабаря главі ДІАМ за оформлення дозволу на будівництво для ЖК Терракота.



Як відомо, ЖК Теракота у Дарницькому районі Києва будується компаніями Перфект-Груп, контрольованої народним депутатом партії Опозиційна платформа – За життя Дмитром Ісаєнком, та Альтіс-девелопмент, яка, згідно із реєстром, належить Олександру Глімбовському.



Нагадаємо, правоохоронні органи підозрюють вказану особу у спробі підкупу голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Представнику столичного забудовника повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb