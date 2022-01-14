Намагався ввезти кокаїн на майже 10 млн грн: в Україні засудили до 6 років ув'язнення іноземця
На Черкащині до 6 років позбавлення волі засудили учасника мережі наркокур'єрів, які ввозили в Україну кокаїн з Латинської Америки
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Досудове розслідування встановило, що іноземець разом зі спільником спробували ввезти до України майже 2 кг кокаїну. Розфасований наркотик вони приховали частково у власних речах, а ще 90 капсул намагалися ввезти у шлунку.
На чорному ринку така партія кокаїну коштує майже 10 млн грн.
У липні 2021 року в аеропорту "Бориспіль" зловмисників затримали.
Суд визнав одного з учасників міжнародного угруповання винним у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України і виніс йому вирок - 6 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.
Обвинувальний акт стосовно іншого фігуранта справи скерували до суду, підозрюваний перебуває під вартою.
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