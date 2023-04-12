Наприкінці квітня Італія представить план відбудови України

Про це він написав у твіттері.

Голова МЗС Італії ствердив, що в розмові з колегою Дмитром Кулебою дипломати підтвердити підтримку України.

"Я перебуваю в постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, принципово важливо захистити Запорізьку АЕС. 26 квітня ми представимо план відновлення України", - зазначив Антоніо Таяні та наголосив, що італійські компанії відіграватимуть значущу роль у цьому.