Наприкінці квітня Італія представить план відбудови України
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після телефонної розмови з колегою Дмитром Кулебою заявив, що 26 квітня буде представлено план відбудови України
Про це він написав у твіттері.
Голова МЗС Італії ствердив, що в розмові з колегою Дмитром Кулебою дипломати підтвердити підтримку України.
"Я перебуваю в постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, принципово важливо захистити Запорізьку АЕС. 26 квітня ми представимо план відновлення України", - зазначив Антоніо Таяні та наголосив, що італійські компанії відіграватимуть значущу роль у цьому.
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