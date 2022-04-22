Нацгвардія показала відео збиття в Запорізькій області російського гвинтокрила К-52
Нацгвардія оприлюднила відео, на якому українська ППО знищує з ПЗРК російський вертоліт К-52 "Алігатор"
Про це повідомила Нацгвардія.
"З'явилося відео збиття військовослужбовцями Національної гвардії російського гвинтокрила К-52 "Алігатор". Підрозділом ППО Національної гвардії України, який виконує бойові завдання на території Запорізької області, було збито ворожий гелікоптер вчора, 21 квітня 2022", - зазначили у відомстві.
К-52 нацгвардійці знищили з ПЗРК. Інший гвинтокрил, помітивши збиття "Алігатора", намагався швидко покинути територію, відстрілюючи теплові пастки.
Як зауважили в Нацгвардії, К-52 - російський розвідувально-ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою.
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