Військовослужбовці Нацгвардії провели навчання у чотирьох прикордонних областях

Про це повідомляється на порталі МВС.



"Протягом тижня гвардійці Харківщини, Сумщини, Донеччини та Луганщини практично відпрацьовували вміння протистояти зовнішній агресії, диверсіям, терористичним загрозам. Були розгорнуті пункти управління військами, облаштовані та замасковані позиції. Одним із найважливіших аспектів цих тренувань стало забезпечення живучості особового складу в умовах використання противником авіації, артилерії та БПЛА., - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що під час навчань нацгвардійці розгорнули всі елементи пунктів управління, зокрема тих, що діють за межами пунктів постійної дислокації, провели рекогносцировку районів розгортання.



Крім того, ще однією обов’язковою складовою навчань було посилення заходів з охорони та оборони військових містечок. Техніка та озброєння приводились до бойового застосування, створювалися пункти приймання мобілізаційних ресурсів у районах зосередження.



Офіцери штабів практикувались в управлінні підрозділами під час виникнення раптових завдань, проводили необхідні розрахунки та контролювали виконання завдань.

"Метою подібних комплексних тренувань є перевірка готовності всього особового складу, військової техніки та озброєння до виконання бойових завдань, а також здатності командирів всіх ланок здійснювати якісне управління підпорядкованими підрозділами", - зазначають в МВС.