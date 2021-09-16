Нацрада перевірить "Перший незалежний" через передачу часток на володіння каналом

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як зазначається, Служба безпеки України звернула увагу на структуру власності телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа", м. Київ) і повідомила Національну раду про необхідність перевірити її.

Так, для з’ясування, чи містить діяльність телеканалу суперечності із законом, Національна рада на засіданні 16 вересня призначила ліцензіату позапланову виїзну перевірку.

"У документах, які ТОВ "Тайм медіа" надало Національній раді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ "Медіахолдинг новини". За інформацією ліцензіата, цією компанію володіють одразу 99 фізичних осіб, кожному з яких належить по 1%. Водночас, як зазначається, 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним із 99 співвласників компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді зауважили, що у наданих документах ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, які перебувають в управлінні та власності Панченко Діани. Тобто фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.

У пресслужбі додали, що з огляду на ці факти Національна рада перевірить ТОВ "Тайм медіа", яке мовить на супутнику з логотипом "Перший незалежний", на дотримання частини четвертої статті 12 і пункту а) частини першої статті 59 закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, співробітники закритих каналів 112 Україна, NewsOne та ZIK стали власниками каналу "Перший незалежний".

16 вересня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку, спричинену показом фільмів за участі осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на телеканалі "Інтер".

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