Американські психіатри пояснили, чому дітям не варто проводити багато часу перед телевізором
Дослідники з'ясували, що хоча час, проведений перед екраном, може бути нешкідливим у помірних кількостях, він все ще може спокусити дітей відмовитися від фізичної активності та творчих ігор, а при надмірному використанні може сповільнити розвиток таких важливих навичок, як емоційна саморегуляція
Про це повідомляє Science Alert.
Згідно з новим дослідженням, час, проведений перед екраном для немовлят і дітей молодшого віку, пов'язаний з додатковим ризиком розвитку нетипової поведінки, пов'язаної з обробкою сенсорних сигналів.
Автори дослідження зазначають, що діти, які проводили більше часу за переглядом телевізора або інших відеоматеріалів до 2 років, мали більше шансів розвинути цю нетипову поведінку до 3 років, і ця ймовірність зростає зі збільшенням часу, проведеного перед екраном на день.
До таких типів поведінки належать "пошук відчуттів" та "уникнення відчуттів" - коли дитина шукає інтенсивнішої сенсорної стимуляції або уникає інтенсивних відчуттів.
У дослідженні були використані результати Національного дослідження дітей США, яке зібрало дані близько 5 тис. дітей. Вони включають дані про вплив екрана на немовлят і дітей у віці 12, 18 і 24 місяців.
Для однорічних дітей будь-який час, проведений перед екраном протягом першого року життя - на відміну від відсутності такого часу взагалі - був пов'язаний зі 105% вищою ймовірністю того, що в 33 місяці вони демонструватимуть підвищену, а не типову сенсорну поведінку.
Для 18-місячних дітей кожна додаткова година екранного часу на день була пов'язана з 23% вищою ймовірністю того, що в 33 місяці вони демонструватимуть високу сенсорну поведінку, пов'язану з уникненням відчуттів.
А серед 2-річних дітей кожна додаткова година щоденного перебування перед екраном була пов'язана з 20% вищою ймовірністю високого рівня пошуку відчуттів, сенсорної чутливості та уникнення відчуттів протягом наступного року.
Дослідники стверджують, що їхні висновки вказують на те, що час, проведений перед екраном, є важливим фактором, хоча для визначення наявності причинно-наслідкового зв'язку все ще потрібні додаткові дослідження.
Враховуючи зв'язки, виявлені в цьому дослідженні, його автори кажуть, що ця нетипова поведінка сенсорної обробки може належати до численних проблем зі здоров'ям, пов'язаних з екранним часом для маленьких дітей, включаючи проблеми зі сном, затримку мовного розвитку, поведінкові проблеми та розлади аутистичного спектру.
"Цей зв'язок може мати важливі наслідки для синдрому дефіциту уваги та гіперактивності й аутизму, оскільки нетипова сенсорна обробка набагато частіше зустрічається в цих групах населення", - зазначила психіатр Університету Дрекселя Карен Хеффлер.
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Дослідники з університету Массачусетсу в Амхерсті спростували загальноприйняту думку про те, що шлях до довгого і здорового життя починається з 10 тисяч кроків на день.
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