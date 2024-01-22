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Головна Наука Американські психіатри пояснили, чому дітям не варто проводити багато часу перед телевізором

Американські психіатри пояснили, чому дітям не варто проводити багато часу перед телевізором

22 січня, 2024 понедiлок
11:51
Наука діти школа

Дослідники з'ясували, що хоча час, проведений перед екраном, може бути нешкідливим у помірних кількостях, він все ще може спокусити дітей відмовитися від фізичної активності та творчих ігор, а при надмірному використанні може сповільнити розвиток таких важливих навичок, як емоційна саморегуляція

Про це повідомляє Science Alert.

Згідно з новим дослідженням, час, проведений перед екраном для немовлят і дітей молодшого віку, пов'язаний з додатковим ризиком розвитку нетипової поведінки, пов'язаної з обробкою сенсорних сигналів.

Автори дослідження зазначають, що діти, які проводили більше часу за переглядом телевізора або інших відеоматеріалів до 2 років, мали більше шансів розвинути цю нетипову поведінку до 3 років, і ця ймовірність зростає зі збільшенням часу, проведеного перед екраном на день.

До таких типів поведінки належать "пошук відчуттів" та "уникнення відчуттів" - коли дитина шукає інтенсивнішої сенсорної стимуляції або уникає інтенсивних відчуттів.

У дослідженні були використані результати Національного дослідження дітей США, яке зібрало дані близько 5 тис. дітей. Вони включають дані про вплив екрана на немовлят і дітей у віці 12, 18 і 24 місяців.

Для однорічних дітей будь-який час, проведений перед екраном протягом першого року життя - на відміну від відсутності такого часу взагалі - був пов'язаний зі 105% вищою ймовірністю того, що в 33 місяці вони демонструватимуть підвищену, а не типову сенсорну поведінку.

Для 18-місячних дітей кожна додаткова година екранного часу на день була пов'язана з 23% вищою ймовірністю того, що в 33 місяці вони демонструватимуть високу сенсорну поведінку, пов'язану з уникненням відчуттів.

А серед 2-річних дітей кожна додаткова година щоденного перебування перед екраном була пов'язана з 20% вищою ймовірністю високого рівня пошуку відчуттів, сенсорної чутливості та уникнення відчуттів протягом наступного року.

Дослідники стверджують, що їхні висновки вказують на те, що час, проведений перед екраном, є важливим фактором, хоча для визначення наявності причинно-наслідкового зв'язку все ще потрібні додаткові дослідження.

Враховуючи зв'язки, виявлені в цьому дослідженні, його автори кажуть, що ця нетипова поведінка сенсорної обробки може належати до численних проблем зі здоров'ям, пов'язаних з екранним часом для маленьких дітей, включаючи проблеми зі сном, затримку мовного розвитку, поведінкові проблеми та розлади аутистичного спектру.

"Цей зв'язок може мати важливі наслідки для синдрому дефіциту уваги та гіперактивності й аутизму, оскільки нетипова сенсорна обробка набагато частіше зустрічається в цих групах населення", - зазначила психіатр Університету Дрекселя Карен Хеффлер.

  • Дослідники з університету Массачусетсу в Амхерсті спростували загальноприйняту думку про те, що шлях до довгого і здорового життя починається з 10 тисяч кроків на день.

Теги:
Здоров'я
США
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