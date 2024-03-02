Національний антарктичний науковий центр отримав доступ до дослідницької інфраструктури в Арктиці й Антарктиці

Про це НАНЦ повідомляє у Facebook.

Зазначається, що проєкт Polarin програми ЄС "Горизонт Європа", у якому бере участь Національний антарктичний науковий центр та ще 49 організацій з усього світу, офіційно стартував 1 березня.



Йдеться про установи, що забезпечують полярні дослідження, з ЄС, Чилі, Канади, США, Великої Британії та інших країн. Координує проєкт німецький Інститут Альфреда Вегенера.



Зокрема, проєкт передбачає об'єднання 64 дослідницьких інфраструктур в Арктиці та Антарктиці й надання до них вільного доступу всім учасникам. При чому доступ може бути як безпосередній, так і віддалений.



"У такий спосіб планують підтримати міждисциплінарні дослідження обох полярних регіонів для розв'язання глобальних проблем, зокрема кліматичних. Адже саме ці регіони особливо важливі для клімату всієї Землі та першими реагують на зміни", - наголошують у НАНЦ.



За словами координатора Polarin в Інституті Альфреда Вегенера, доктора Ніколя Бібова, особливістю програми є те, що вперше пропонується доступ до дослідницьких інфраструктур як в Арктиці, так і в Антарктиці в межах одного проєкту, тобто створена мережа охоплює всі суміжні галузі досліджень – від морських і наземних до атмосферних.



Зокрема, мережа включатиме дослідницькі станції, судна, обсерваторії, репозитарії та бази даних. Від України в проєкті представлені дві інфраструктури: антарктична станція "Академік Вернадський" та криголам "Ноосфера".



"Це дозволить нам залучити додаткові міжнародні кошти в антарктичну програму, а українським вченим – використовувати полярні об’єкти інших країн та брати участь у важливих наукових ініціативах", - пояснив директор НАНЦ Євген Дикий.



Україна долучиться до Polarin у 2024-2025 роках, а загалом він розрахований на 5 років. Бюджет проєкту становить 14,6 млн євро, з яких понад півмільйона євро передбачені для України.