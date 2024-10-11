У TikTok шириться тренд про схуднення за допомогою кави з корицею: австралійські вчені оцінили дієвість методу

Про це повідомляє Science Alert.

Аналіз численних досліджень показав, що кориця справді може мати незначний вплив на вагу. Дослідження, що охопили тисячі учасників, засвідчили невелике зниження ваги тіла від 0,2 до 0,67 кг та індексу маси тіла (ІМТ) на 0,40-0,45 кг/м² при споживанні до 1,5 г кориці на добу, що приблизно дорівнює половині чайної ложки.

За словами науковців, більше дозування не дає помітного ефекту і може навіть збільшити ризик побічних ефектів, таких як розлади шлунку та алергічні реакції. Крім того, високий вміст кумарину в кориці касії може бути токсичним для печінки, тому вчені рекомендують використовувати цейлонську корицю, в якій кумарину значно менше.

Механізм дії кориці полягає у покращенні регуляції рівня глюкози в крові, підвищенні ефективності розщеплення жирів та почуття ситості. Однак, вчені підкреслюють, що втрата ваги, спостережувана у дослідженнях, була незначною та короткотерміновою, без суттєвих змін у складі тіла.

Щодо кави та какао, дослідження показали лише незначний, статистично несуттєвий зв'язок між їх вживанням і втратою ваги.

Висновки вчених

Хоча кориця може мати невеликий позитивний вплив на вагу, вона навряд чи забезпечить значне схуднення без комплексного підходу до зміни способу життя.

Науковці стверджують, що не варто розраховувати на "чудодійний" ефект від додавання кориці до кави. Для ефективного схуднення необхідні науково обґрунтовані методи, а не короткочасні тренди з соцмереж.